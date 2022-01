The Voice Senior, botta e risposta al veleno tra Orietta Berti e Loredana Bertè: “Io sono stata la …”, cala il gelo in studio (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior il programma condotto da Antonella Clerici. Ebbene, ad un certo punto sembra ci sia stato qualche attimo di tensione per una discussione nata tra Orietta Berti e Loredana Bertè. Le due cantanti sono giudici di questa edizione del programma e sembra che nel corso della puntata di ieri, venerdì 7 gennaio 2022 abbiano avuto qualcosa da ridire. Le due cantanti avrebbero avuto un confronto circa la loro esperienza in Russia. Il tutto sarebbe accaduto in seguito all’esibizione di Mr Zivago, un ex artista che proprio negli 80 ha ottenuto un grandissimo successo a Mosca e poi via via in altri paesi dell’est. Ma cosa è accaduto nello specifico tra le due cantanti? The Voice ... Leggi su baritalianews (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Theil programma condotto da Antonella Clerici. Ebbene, ad un certo punto sembra ci sia stato qualche attimo di tensione per una discussione nata tra. Le due cantantigiudici di questa edizione del programma e sembra che nel corso della puntata di ieri, venerdì 7 gennaio 2022 abbiano avuto qualcosa da ridire. Le due cantanti avrebbero avuto un confronto circa la loro esperienza in Russia. Il tutto sarebbe accaduto in seguito all’esibizione di Mr Zivago, un ex artista che proprio negli 80 ha ottenuto un grandissimo successo a Mosca e poi via via in altri paesi dell’est. Ma cosa è accaduto nello specifico tra le due cantanti? The...

