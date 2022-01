Tenta il suicidio e poi risulta positivo al Covid: ragazzo rinchiuso 24 ore in ambulanza (Di sabato 8 gennaio 2022) Frascati. Incredibile e surreale il caso recente di un giovane rimasto per ben 24 ore rinchiuso all’interno di un’ambulanza. Era in attesa di un posto letto dove poter passare la notte in ospedale. Il fatto riguarda un ragazzo romano sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio e che si è ritrovato costretto ad attendere 24 ore in ambulanza davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Frascati perché in attesa di un letto nel reparto psichiatria. Il giovane, una volta giunto al presidio, si è scoperto essere anche positivo al Covid, motivo per cui si è resa necessaria la quarantena improvvisata all’interno del mezzo di soccorso. Il fatto è stato segnalato dal quotidiano Repubblica. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio quasi 15.000 casi (la metà a Roma): rapporto tamponi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022) Frascati. Incredibile e surreale il caso recente di un giovane rimasto per ben 24 oreall’interno di un’. Era in attesa di un posto letto dove poter passare la notte in ospedale. Il fatto riguarda unromano sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio e che si è ritrovato costretto ad attendere 24 ore indavanti al pronto soccorso dell’ospedale di Frascati perché in attesa di un letto nel reparto psichiatria. Il giovane, una volta giunto al presidio, si è scoperto essere ancheal, motivo per cui si è resa necessaria la quarantena improvvisata all’interno del mezzo di soccorso. Il fatto è stato segnalato dal quotidiano Repubblica. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio quasi 15.000 casi (la metà a Roma): rapporto tamponi e ...

