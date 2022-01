Serie A, massimo 5000 spettatori allo stadio fino a fine gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) L'assemblea della Lega di Serie A , convocata in videoconferenza alla presenza di tutte e 20 le società, ha espresso il suo verdetto: gli stadi che ospiteranno le partite fino alla sosta per le ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 gennaio 2022) L'assemblea della Lega diA , convocata in videoconferenza alla presenza di tutte e 20 le società, ha espresso il suo verdetto: gli stadi che ospiteranno le partitealla sosta per le ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A FONTE AGI, ASSEMBLEA DI LEGA: MASSIMO 5000 SPETTATORI Per le giornate del 16 e 23 gennaio prossi… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'assemblea della Lega calcio di serie A ha approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 genn… - OptaPaolo : 42 - Dal suo esordio nel massimo campionato nel 2012/13 Mauro Icardi ha realizzato 144 reti giocando 6061 palloni t… - irejdoc1897 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A FONTE AGI, ASSEMBLEA DI LEGA: MASSIMO 5000 SPETTATORI Per le giornate del 16 e 23 gennaio prossimo #SkySpo… - sportli26181512 : #SerieA, massimo 5000 spettatori allo stadio fino a fine gennaio: La decisione dell’assemblea di Lega per fronteggi… -