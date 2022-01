Serie A, anche i settori ospiti chiusi nei due turni con 5.000 presenze (Di sabato 8 gennaio 2022) anche i settori ospiti saranno chiusi nei due turni con capienza ulteriormente ridotta. Come è noto l’assemblea della Lega calcio di Serie A ha approvato all’unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per due turni a 5.000 spettatori il massimo di presenze negli stadi per contrastare l’emergenza Covid, alla luce della crescita dei contagi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022)sarannonei duecon capienza ulteriormente ridotta. Come è noto l’assemblea della Lega calcio diA ha approvato all’unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per duea 5.000 spettatori il massimo dinegli stadi per contrastare l’emergenza Covid, alla luce della crescita dei contagi. SportFace.

Advertising

mattinodipadova : Trovato senza vita nella sua abitazione. Aveva 61 anni. Era tra i più apprezzati scrittori veneti. E’ stato anche a… - lorepregliasco : Mi sembra poco ragionevole chiudere gli stadi, considerato che sono all'aperto e ci si va con green pass e mascheri… - FBiasin : '#Insigne va in un calcio di serie B'. Sarà anche vero, ma vedendo come gestiscono le cose qui da noi non è che si perda moltissimo. - ematr_86 : ricordiamo che Israele è anche serie candidata per ospitare i Mondiali FIFA nel 2030 - vijandante : @Itsile_ io per scelta personale non ho mai visto la 14 e la 15 (anche se so cosa succede) però davvero questa seri… -