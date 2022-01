Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Billy Major vince il secondo slalom di Berchtesgaden sul filo dei centesimi (Di sabato 8 gennaio 2022) Si chiude la finestra di Coppa Europa dedicata allo slalom nella località tedesca di Berchtesgaden, sede di un doppio appuntamento tra i pali snodabili. Al termine di una gara tiratissima vince l’inglese Billy Major davanti al padrone di casa Fabian Himmelsbach (+0”03), terzo il rossocrociato Joel Luetolf (+0”09). Completano la top10 il trionfatore di ieri Joshua Storm (Austria) a +0”29, Paco Rassat (Francia) a +0”30, l’altro austriaco Kilian Pramstaller (+0”39), il figlio d’arte elvetico Noel Von Gruenigen (+0”43), il giapponese Shiro Aihara (+0”45), Christian Oliveira Soevik (Norvegia) a +0”65 e l’azzurro Federico Liberatore (+0”67). Gli altri italiani a punti sono Tommaso Saccardi, diciassettesimo a +0”93 Matteo Canins, venticinquesimo a +1”54 e Corrado Barbera ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Si chiude la finestra didedicata allonella località tedesca di, sede di un doppio appuntamento tra i pali snodabili. Al termine di una gara tiratissimal’inglesedavanti al padrone di casa Fabian Himmelsbach (+0”03), terzo il rossocrociato Joel Luetolf (+0”09). Completano la top10 il trionfatore di ieri Joshua Storm (Austria) a +0”29, Paco Rassat (Francia) a +0”30, l’altro austriaco Kilian Pramstaller (+0”39), il figlio d’arte elvetico Noel Von Gruenigen (+0”43), il giapponese Shiro Aihara (+0”45), Christian Oliveira Soevik (Norvegia) a +0”65 e l’azzurro Federico Liberatore (+0”67). Gli altri italiani a punti sono Tommaso Saccardi, diciassettesimo a +0”93 Matteo Canins, venticinquesimo a +1”54 e Corrado Barbera ...

