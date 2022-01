Lockdown insostenibile | ma La ricetta di Pregliasco per Omicron

(Di sabato 8 gennaio 2022) Per il virologo dell'università degli Studi di Milano un blocco totale del Paese come nel 2020 è impensabile, ma non si possono escludere delle chiusure chirurgiche

'Nel manuale, nel menu delle cose del prossimo futuro, bisogna immaginarlo' il rischio, 'certo non quello assoluto del 2020 - dice l'esperto all'Adnkronos Salute - Abbiamo una sfida davanti ...Leggi anche Covid Italia, Crisanti: "Nocome 2020 ma rivedere regole" "Io spero - continua - che possa essere solo un'azione più chirurgica e legata a situazioni come possono essere ad ..."Un 'riedizione' del lockdown totale del 2020 non è sostenibile, ma chiusure chirurgiche potrebbero essere necessarie e dobbiamo pensarci metterci in questa ottica e avere il più possibile comportamen ...Per il virologo dell'università degli Studi di Milano un blocco totale del Paese come nel 2020 è impensabile, ma non si possono escludere delle chiusure chirurgiche ...