Diffidati Inter-Lazio, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Juventus (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella giornata di domenica 9 gennaio l’Inter tornerà in campo contro la Lazio nel match valevole per il ventunesimo turno del campionato di Serie A 2021/2022. I nerazzurri, dopo la gara non giocata a Bologna, vogliono iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi con una vittoria contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. I ragazzi di Simone Inzaghi, però, dovranno fare attenzione ai cartellini in vista della sfida di Supercoppa italiana con la Juventus; in particolar modo Lautaro Martinez, che figura nell’elenco dei Diffidati, non dovrà compiere Interventi troppo duri sugli avversari. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Nella giornata di domenica 9 gennaio l’tornerà in campo contro lanel match valevole per il ventunesimo turno del campionato di Serie A 2021/2022. I, dopo la gara non giocata a Bologna, vogliono iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi con una vittoria contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. I ragazzi di Simone Inzaghi, però, dovranno fare attenzione ai cartellini insfida di Supercoppa italiana con la; in particolar modo Lautaro Martinez, che figura nell’elenco dei, non dovrà compiereventi troppo duri sugli avversari. SportFace.

