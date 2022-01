Covid, Iss: in aumento i casi tra gli operatori sanitari (Di sabato 8 gennaio 2022) Da due settimane segna un costante aumento la percentuale di casi di Covid tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione. Nell'ultima settimana sono stati oltre seimila in più, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) Da due settimane segna un costantela percentuale diditra glirispetto al resto della popolazione. Nell'ultima settimana sono stati oltre seimila in più, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I ricoveri nelle unità di terapia intensiva per Covid-19 sono 25,6 volte più numerosi nei non vaccinati rispetto a… - fattoquotidiano : Covid, l’Iss avverte: “Invertire subito tendenza o sovraccarico degli ospedali. Senza misure significative rapido a… - MediasetTgcom24 : Iss: i non vaccinati rischiano 25,6 volte di più di finire in terapia intensiva #Covid - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il bollettino di sorveglianza integrata dell’Istituto Superiore di Sanità: i non vaccinati corrono un rischio di essere ricov… - Obsolete_LG : RT @LaPiramide__: Leggi i falsi miti più diffusi (dall'ISS) sui vaccini anti covid-19: ?non più ?ahahahah, no. ?vabbè, ciaone https://t.co… -