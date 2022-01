Calcio: Juventus, Chiellini torna tra i convocati per la sfida con la Roma (Di sabato 8 gennaio 2022) Torino, 8 gen. - (Adnkronos) - La Juventus ha annunciato i convocati per la sfida di domani contro la Roma. torna a disposizione il capitano Giorgio Chiellini, ancora out Leonardo Bonucci. Questa la lista completa. Portieri: Szczesny, Perin, Senko. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Pellegrini, Rugani. Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Torino, 8 gen. - (Adnkronos) - Laha annunciato iper ladi domani contro laa disposizione il capitano Giorgio, ancora out Leonardo Bonucci. Questa la lista completa. Portieri: Szczesny, Perin, Senko. Difensori: De Sciglio,, De Ligt, Cuadrado, Pellegrini, Rugani. Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké.

