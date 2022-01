Traffico Roma del 07-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati ancora disagi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare o un incidente e sta provocando incolonnamenti tra uscita Centrale del Latte Sant’Alessandro il video con laL’Aquila la polizia locale Cisliano un incidente ancora in via di Tor de Schiavi all’altezza di via Alatri possibili rallentamenti altro incidente possibilità di disagi lungo viale Palmiro Togliatti nei pressi di via dei Pioppi incidente anche in Prati lungo viale Angelico all’altezza di via Durazzo incidente sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via di Malafede in direzione di Ostia come le dovute attenzioni alla più per urgenti lavori e riduzione di carreggiata in Piazza Galeria 3 via Cilicia e via Latina possibile la formazione di code per saperne di più su questo altre notizie poter giocare il sito ...