Samir saluta l’Udinese per andare al Watford | “Mi scuso per le prestazioni”

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il difensore friulanoha lasciato Udine dopo 5 anni e mezzo di permanenza per accasarsi al. La squadra inglese, anch’essa di proprietà di Pozzo si rinforza quindi con un calciatore esperto che ha fatto passi da gigante nel nostro campionato. In questa stagione il neo difensore delha collezionato 17 presenze confermandosi come uno dei pilastri di questa squadra. In totale i gettoni collezionati con la squadra friulana in 5 anni e mezzo sono 147. La quasi totalità delle sue partite sono state in Serie A, ben 141. Le altre 6 presenze vanno attribuite alla Coppa Italia. A questi numeri si aggiungono anche i 6 gol siglati tra il 2017 ed il 2020, tutti in campionato.si trasferisce al: “Vi ho voluto bene” Il difensore ha voluto comunque esprimere tutta la sua gratitudine ...