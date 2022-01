Punzi (Cotugno): "L'ospedale non è al collasso. Siamo stanchi e stressati, ma reggiamo" (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il nostro ospedale non è al collasso, sono ottimista sull’evoluzione del virus. Siamo stanchi e stressati, ma reggiamo, la situazione non è drammatica come durante la prima ondata. Certo, in due anni qualcosa di più andava fatto per il territorio: il Pronto Soccorso si affolla di gente che potrebbe essere curata a casa”. Rodolfo Punzi, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’ospedale Cotugno di Napoli, ridimensiona con Huffpost l’allarme, dopo le immagini circolare ieri dal suo ospedale. Dottor Punzi, i giornali raccontavano ambulanze in fila, rimaste parcheggiate con pazienti Covid a bordo in attesa di ricovero davanti all’ospedale Cotugno. L’emergenza è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il nostronon è al, sono ottimista sull’evoluzione del virus., ma, la situazione non è drammatica come durante la prima ondata. Certo, in due anni qualcosa di più andava fatto per il territorio: il Pronto Soccorso si affolla di gente che potrebbe essere curata a casa”. Rodolfo, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’di Napoli, ridimensiona con Huffpost l’allarme, dopo le immagini circolare ieri dal suo. Dottor, i giornali raccontavano ambulanze in fila, rimaste parcheggiate con pazienti Covid a bordo in attesa di ricovero davanti all’. L’emergenza è ...

Advertising

maxbasello : RT @HuffPostItalia: Punzi (Cotugno): 'L'ospedale non è al collasso. Siamo stanchi e stressati, ma reggiamo' - HuffPostItalia : Punzi (Cotugno): 'L'ospedale non è al collasso. Siamo stanchi e stressati, ma reggiamo' - GibelliTiziana : RT @maxbasello: Abbiamo avuto delle difficoltà la notte scorsa - dice ai giornalisti il direttore del Dipartimento malattie infettive, Rodo… - maxbasello : Abbiamo avuto delle difficoltà la notte scorsa - dice ai giornalisti il direttore del Dipartimento malattie infetti… - Unomattina : Per la prima volta dall'emergenza covid quasi due anni fa, registrati in italia quasi 220mila nuovi casi in un gior… -