La Samp prova a farlo tornare in Italia: la trattativa (Di sabato 8 gennaio 2022) La Sampdoria prova a far tornare in Italia Vincenzo Grifo. Per l'ala Italiana ventottenne del Friburgo, come riporta Gianluca Di Marzio, l'opzione sarebbe quella di un prestito: ipotesi presa in considerazione e accettata dai tedeschi. Grifo Sampdoria ManciniIl sogno di Grifo è sempre stato quello di giocare in Italia e la Sampdoria sarebbe una vetrina ottima per lui anche in ottica Nazionale, con Roberto Mancini che potrà osservarlo da più vicino. Un affare buono per tutti. Vedremo se il calciatore riuscirà a cogliere questa possibilità. Francesco Scanu

