Advertising

TuttoAndroid : Il pieghevole Google Pixel fa capolino su Geekbench con Tensor: lancio a breve? -

Ultime Notizie dalla rete : pieghevole Google

HDblog

Di rumor sul primo smartphonediinfatti ne sono sopraggiunti a iosa nel corso dei mesi, e l'ultimo arriva da Geekbench , dovePipit - che dovrebbe essere il nome in codice ...... il P50 Pro e ilcompatto a conchiglia P50 Pocket , sono in arrivo in Europa a prezzi ... ma un fork sviluppato in casa chiamato HarmonyOS; non ci sono iMobile Service, sostituiti ...E non si passa da Geekbench senza lasciare tracce, quindi ecco alcune delle specifiche di Pixel Fold - ammesso che il suo nome in codice sia effettivamente Pipit come ipotizzato in precedenza dai rumo ...Molti produttori hanno già proposto diversi smartphone pieghevoli, e anche Apple sta sviluppando il suo iPhone a doppio schermo. Tuttavia, secondo informazioni non ufficiali, l'azienda nutrirebbe anco ...