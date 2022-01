Il blackout di internet in Kazakistan è stato un problema anche per la produzione di bitcoin (Di venerdì 7 gennaio 2022) La situazione in Kazakistan sta rapidamente sfuggendo di mano. Le persone che si sono riversate in strada per manifestare nei giorni scorsi contro il rincaro indiscriminato del prezzo del carburante sono vittime del pugno di ferro delle autorità locali, con il presidente Tokayev che ha addirittura ordinato alle forze dell’ordine di sparare contro i manifestanti, come “risposta contro il terrorismo”. Nel frattempo, come avevamo già spiegato, per oscurare le proteste, il Paese ha attraversato anche un pesante blackout di internet. LEGGI anche > In Kazakistan c’è un voluto black-out di internet bitcoin in Kazakistan, cosa sta succedendo durante le proteste Bisogna ricordare che il Kazakistan è il secondo hub mondiale ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 gennaio 2022) La situazione insta rapidamente sfuggendo di mano. Le persone che si sono riversate in strada per manifestare nei giorni scorsi contro il rincaro indiscriminato del prezzo del carburante sono vittime del pugno di ferro delle autorità locali, con il presidente Tokayev che ha addirittura ordinato alle forze dell’ordine di sparare contro i manifestanti, come “risposta contro il terrorismo”. Nel frattempo, come avevamo già spiegato, per oscurare le proteste, il Paese ha attraversatoun pesantedi. LEGGI> Inc’è un voluto black-out diin, cosa sta succedendo durante le proteste Bisogna ricordare che ilè il secondo hub mondiale ...

