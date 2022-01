Ecco gli arbitri di domenica: Massa per Roma - Juve, non c'è Chiffi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ecco le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A in programma domenica. Sono indicate anche le tre partite che, causa Covid, non si dovrebbero giocare, ossia Cagliari - Bologna, Torino -... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 gennaio 2022)le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A in programma. Sono indicate anche le tre partite che, causa Covid, non si dovrebbero giocare, ossia Cagliari - Bologna, Torino -...

Advertising

IlContiAndrea : Bello il racconto di Emma sulla prima telefonata con Battiato: “Siamo partiti malissimo. Gli dissi ‘ciao Maestro’ e… - Radio3tweet : Meno paternalistica, più in grado di spiegare gli aspetti scientifici complessi. Ecco come la comunicazione sul vir… - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 07/01/2022. Gli aggiornamenti su - Rossella_Ao_Ara : RT @PodcastTeenager: Nel quarto episodio del podcast #NellaStanzaDelTeenager, gli ospiti speciali sono addirittura 2??: @Rossella_Ao_Ara &… - CarriaggioM : RT @SiciliaPreziosa: Tra gli #spettacoli in programma al #teatroBiondo di #Palermo ecco la prima nazionale de 'La concessione del telefono'… -