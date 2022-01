Dakar 2022, stop alla competizione? La risposta di David Castera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le pressione della Francia hanno avuto un eco imponente arrivato, naturalmente, anche in Arabia Saudita. Il Ministro dello Sport transalpino, dopo l’esplosione di un mezzo di assistenza del team Sodicars, aveva chiesto di bloccare le Dakar 2022. Oggi è arrivata la pronta risposta di David Castera, direttore della competizione. David Castera ha rassicurato tutti: si prosegue e termina Il direttore della Dakar ha chiarito oggi a France TV che la competizione si svolgerà senza problemi ed avrà una sua fine come da programma. Ecco cosa ha detto il numero uno del torneo motoristico: “Non in questa fase, perché l’inchiesta è ancora in corso. E come ha detto giustamente il ministro, la questione è sapere cosa sia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le pressione della Francia hanno avuto un eco imponente arrivato, naturalmente, anche in Arabia Saudita. Il Ministro dello Sport transalpino, dopo l’esplosione di un mezzo di assistenza del team Sodicars, aveva chiesto di bloccare le. Oggi è arrivata la prontadi, direttore dellaha rassicurato tutti: si prosegue e termina Il direttore dellaha chiarito oggi a France TV che lasi svolgerà senza problemi ed avrà una sua fine come da programma. Ecco cosa ha detto il numero uno del torneo motoristico: “Non in questa fase, perché l’inchiesta è ancora in corso. E come ha detto giustamente il ministro, la questione è sapere cosa sia ...

