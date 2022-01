Calcio | Draghi a Gravina | valutare stop campionato o partite a porte chiuse**

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. Adnkronos) - Un invito alla collaborazione, a quanto si apprende, è stato quello rivolto dal presidente del Consiglio, Mario, al presidente della Federcalcio Gabrielecon la sollecitazione ala sospensione delo lo svolgimento dellechiuse per limitare la diffusione del contagio da Covid. La decisione è rimessa, si puntualizza, alla Federazione.

...a fare una riflessione sul prosieguo del campionato di, in un momento che richiede a tutti responsabilità. Lo ha rivolto, a quanto confermano fonti di Palazzo Chigi, il premier Mario...... nel corso del quale il premier ha chiesto lo stato dell'arte del mondo delalle prese con un nuovo aumento dei contagi Covid che hanno già causato caos e rinvii. A, che si è detto " ...La Lega di Serie A si è mossa in ritardo. E il premier avverte il presidente federale: o si cambia qualcosa o si rischia una nuova riduzione della capienza. Indagine su un protocollo che può falsare i ...Il premier telefona al presidente della FIGC per varare eventuali nuove misure volte alle limitazioni dei contagi da Covid.