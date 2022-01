Bologna, i giocatori si allenano a casa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scadranno domenica i 5 giorni di isolamento ordinati dall'Asl di Bologna al gruppo squadra di Sinisa Mihajlovic in seguito agli otto casi di positività al Covid - 19. Il Bologna non potrà quindi ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scadranno domenica i 5 giorni di isolamento ordinati dall'Asl dial gruppo squadra di Sinisa Mihajlovic in seguito agli otto casi di positività al Covid - 19. Ilnon potrà quindi ...

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - RaiSport : #BolognaInter, è giallo distinta. Il #Bologna rischia il k.o. a tavolino per aver presentato all'arbitro una distin… - DiMarzio : #SerieA | @BfcOfficialPage decimato contro l'@Inter: sono 8 i giocatori positivi al #Covid - gianpy_italy : RT @NackaSkoglund89: La Roma sbaglia 1 giocatore in distinta: sconfitta a tavolino giusta. Il Bologna sbaglia 11 giocatori in distinta: sc… - glooit : Bologna, i giocatori si allenano a casa leggi su Gloo -