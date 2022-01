Asintomatici, le Regioni chiedono lo stop ai tamponi (Di venerdì 7 gennaio 2022) . La situazione è insostenibile e sono soltati molti criteri come il tracciamento I governatori delle Regioni hanno chiesto al Governo di interrompere i tamponi a chi è asintomatico. Le motivazioni della richiesta si basano su due motivazioni. La prima è il costo della spesa per le casse della Sanità regionale, il secondo riguarda il personale, che potrebbe essere impiegato per intensificare le vaccinazioni. Inoltre, l’aumento della richiesta di tamponi sta mettendo in crisi gli hub dedicati e il tracciamento è andato in tilt. Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, ha detto: “Ho chiesto ai ministri Gelmini e Speranza di poter smettere di fare tamponi a raffica sulle persone asintomatiche perché oggettivamente questo sistema non regge più in tutta Italia. Tutte le Regioni sono disperate. È ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) . La situazione è insostenibile e sono soltati molti criteri come il tracciamento I governatori dellehanno chiesto al Governo di interrompere ia chi è asintomatico. Le motivazioni della richiesta si basano su due motivazioni. La prima è il costo della spesa per le casse della Sanità regionale, il secondo riguarda il personale, che potrebbe essere impiegato per intensificare le vaccinazioni. Inoltre, l’aumento della richiesta dista mettendo in crisi gli hub dedicati e il tracciamento è andato in tilt. Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, ha detto: “Ho chiesto ai ministri Gelmini e Speranza di poter smettere di farea raffica sulle persone asintomatiche perché oggettivamente questo sistema non regge più in tutta Italia. Tutte lesono disperate. È ...

Advertising

GiovaQuez : Le Regioni hanno chiesto lo stop ai tamponi per i soggetti asintomatici a causa dei numeri ritenuti ormai insostenibili #Covid_19 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Regioni chiedono stop tamponi per gli asintomatici. Il governo consulterà il Cts - 361_magazine : Asintomatici, le Regioni chiedono lo stop ai tamponi - RadioGoldAl : Covid e tamponi: Regioni chiedono stop per gli asintomatici - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, Regioni chiedono stop tamponi per gli asintomatici. Il governo consulterà il Cts -