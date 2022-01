Al Bano fa una confessione: “Con Loredana Lecciso fuoco mai spento” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al Bano torna a parlare del suo rapporto con Loredana Lecciso: “fuoco mai spento” Al Bano è stato recentemente colpito dal Covid – 19. E proprio sul magazine Oggi ha voluto parlare della malattia, rassicurando tutti sul suo stato di salute. Ad un certo punto la giornalista del settimanale di gossip gli ha fatto presente che su Il Corriere della Sera si è parlato di un suo recente ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, cogliendo la palla al balzo per domandare: “Quindi vuol dire che la fiamma si era spenta?” E Al Bano ha subito voluto fare un’importante precisazione sul suo rapporto con Loredana Lecciso, asserendo che la fiamma non si è mai spenta: “Ritorno di fiamma? Perchè, il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 gennaio 2022) Altorna a parlare del suo rapporto con: “mai” Alè stato recentemente colpito dal Covid – 19. E proprio sul magazine Oggi ha voluto parlare della malattia, rassicurando tutti sul suo stato di salute. Ad un certo punto la giornalista del settimanale di gossip gli ha fatto presente che su Il Corriere della Sera si è parlato di un suo recente ritorno di fiamma con, cogliendo la palla al balzo per domandare: “Quindi vuol dire che la fiamma si era spenta?” E Alha subito voluto fare un’importante precisazione sul suo rapporto con, asserendo che la fiamma non si è mai spenta: “Ritorno di fiamma? Perchè, il ...

Advertising

Mery8120 : Pardon ???????????? ma la nostalgia stasera è stata proprio una canaglia!!?? Guarda 'Al Bano & Romina Power, Nostalgi… - BanoPower : Buonasera caro gruppo. Una nostra cara fan ci ha chiesto di fare questo post. Metto in vendita biglietti per i con… - MikyTarricone : Una carica politica che viene eletta dal Parlamento, seguendo logiche di correnti,appoggi,quote, convenienza. Una c… - MikyTallica : @Donatel23234336 Per Al Bano mi spiace ha una voce spettacolare nonostante l’età. E lo dico da metallaro. - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @evamarghe: Una notizia positiva per il nuovo anno è che i concerti di Al Bano saranno in smartworking così potremo fare un semplice cl… -