100 cani del Rifugio rischiano lo sfratto: «Istituzioni non hanno mai fatto nulla per precedenti abusi» (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Quando cercheranno di venire a portare via i nostri cani ci troveranno legati ai box». Non hanno nessuna intenzione di abbandonare i propri animali i 200 volontari del Rifugio di Cascina Santa Brera, nel Comune di San... Leggi su europa.today (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Quando cercheranno di venire a portare via i nostrici troveranno legati ai box». Nonnessuna intenzione di abbandonare i propri animali i 200 volontari deldi Cascina Santa Brera, nel Comune di San...

riccardo_durso : @Moonlightshad1 A ragionare - cinicamente - di numeri. Se Conte avesse tenuto un profilo 1/100 meno cinico, le migl… - bricy375 : RT @PaoloOcchi1: Aiutiamo chi ha bisogno non voltiamo sempre le spalle a chi fa del bene verso gli animali.?????? - Sgang1908 : @MarinaZecca @FaNaTiKo10 @1987_Lorenza Ma io sono d'accordo al 100% con Andrea. Il vero problema non è il virus o i… - girasol44247939 : RT @PaoloOcchi1: Aiutiamo chi ha bisogno non voltiamo sempre le spalle a chi fa del bene verso gli animali.?????? - ContehMMd : Lo condivido al 100%100 ci #toglielaumanità aggiungo li rispettano diritti degli cani e gatti al umana -