Ultime Notizie Roma del 06-01-2022 ore 11:10 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto con le nuove misure contro il coronavirus arriva l’obbligo di vaccino per gli over 50 e viene anche introdotto Il Grinch base per l’accesso a banche negozi e servizi alla persona per la scuola prevista dalle medie alle superiori in classe C almeno tre casi positivi alle elementari invece ti venderebbe con due casi lato epidemiologico sono 189109 nuovi casi registrati in Italia nelle Ultime 24 ore 231 decessi il tasto di positività al 17,3% Mentano i ricoveri ordinari e le terapie Intensive nelle squadre dal Torino all’Udinese A partite Stoppa tel emergenza covid regione che calcio dalla serie A fino alla dico diversi Team in isolamento trasferte vietate nei Vitabile slittamento dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto con le nuove misure contro il coronavirus arriva l’obbligo di vaccino per gli over 50 e viene anche introdotto Il Grinch base per l’accesso a banche negozi e servizi alla persona per la scuola prevista dalle medie alle superiori in classe C almeno tre casi positivi alle elementari invece ti venderebbe con due casi lato epidemiologico sono 189109 nuovi casi registrati in Italia nelle24 ore 231 decessi il tasto di positività al 17,3% Mentano i ricoveri ordinari e le terapie Intensive nelle squadre dal Torino all’Udinese A partite Stoppa tel emergenza covid regione che calcio dalla serie A fino alla dico diversi Team in isolamento trasferte vietate nei Vitabile slittamento dei ...

Sono 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus fatti nelle ultime 24 ore. Ieri 1.228.410. Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ricerca Usa, in Italia picco di morti a metà febbraio: da 350 a 570 decessi al giorno