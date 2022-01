Ufficiale, il Napoli schiera Rrahmani, Lobotka e Zielinski (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Napoli ha comunicato la formazione Ufficiale che affronterà la Juventus questa sera nella sfida valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un match influenzato dall’emergenza Covid, che ha colpito soprattutto i partenopei, costretti a fare a meno di diversi calciatori. Non mancheranno però – a giudicare gli undici annunciati L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilha comunicato la formazioneche affronterà la Juventus questa sera nella sfida valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un match influenzato dall’emergenza Covid, che ha colpito soprattutto i partenopei, costretti a fare a meno di diversi calciatori. Non mancheranno però – a giudicare gli undici annunciati L'articolo

Advertising

capuanogio : Secondo quanto appreso dalla radio ufficiale del #Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro sta istruendo il procedimento in me… - sscnapoli : ??Il Calendario Ufficiale 2022 della SSC Napoli è in edicola ?? #ForzaNapoliSempre?? - feskri : RT @corradone91: Ufficiale. #Lobotka, #Zielinski e #Rrahmani titolari nel #Napoli nonostante siano in quarantena obbligatoria per contatti… - Giacomo_Valenti : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il #Napoli schiera #Rrahmani, #Lobotka e #Zielinski - robertopontillo : La formazione ufficiale scelta da Massimiliano Allegri per affrontare il Napoli 4-3-3 -