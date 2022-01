Tabellone Atp Melbourne 2022: presente Travaglia, al via Nadal (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Tabellone del torneo Atp 250 di Melbourne 2022. Continua l’inizio di stagione in territorio australiano. Stefano Travaglia sarà l’unico azzurro presente in un main draw che vede al via anche Rafal Nadal, Reilly Opelka e Grigor Dimitrov. Subito sfida complicata per l’italiano, che affronterà Alexei Popyrin all’esordio. Di seeguito il Tabellone completo del torneo. SECONDO TURNO (1) Nadal b. (Q) Berankis 6-2 7-5 Popyrin vs Griekspoor Molcan b. (4) Goffin 7-5 6-3 Ruusuvuori b. Thompson 7-6(3) 5-7 6-3 (8) McDonald vs Van De Zandschulp (3) Dimitrov b. Bagnis 5-7 7-6(3) 6-3 (LL) Laaksonen vs Munar (Q) Cressy vs (2) Opelka PRIMO TURNO (1) Nadal vs bye (Q) Berankis b. Giron 7-5 6-4 Popyrin b. Travaglia 7-6(5) ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildel torneo Atp 250 di. Continua l’inizio di stagione in territorio australiano. Stefanosarà l’unico azzurroin un main draw che vede al via anche Rafal, Reilly Opelka e Grigor Dimitrov. Subito sfida complicata per l’italiano, che affronterà Alexei Popyrin all’esordio. Di seeguito ilcompleto del torneo. SECONDO TURNO (1)b. (Q) Berankis 6-2 7-5 Popyrin vs Griekspoor Molcan b. (4) Goffin 7-5 6-3 Ruusuvuori b. Thompson 7-6(3) 5-7 6-3 (8) McDonald vs Van De Zandschulp (3) Dimitrov b. Bagnis 5-7 7-6(3) 6-3 (LL) Laaksonen vs Munar (Q) Cressy vs (2) Opelka PRIMO TURNO (1)vs bye (Q) Berankis b. Giron 7-5 6-4 Popyrin b.7-6(5) ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Atp Adelaide 1 2022: presenti Musetti e Mager - #Tabellone #Adelaide #2022: #presenti - zazoomblog : Atp Cup 2022: tabellone e accoppiamenti semifinali - #2022: #tabellone #accoppiamenti - infoitsport : Tabellone ATP Cup 2022: programma e risultati LIVE - SuperTennisTv : ???? Con Seppi diventano 2 gli azzurri in tabellone principale a Melbourne! L'azzurro sconfigge Baez 7-5 7-6 e trove… - federtennis : ???? Melbourne Summer Set: Seppi raggiunge Travaglia in main draw, sconfiggendo Baez 7-5 7-6. In tabellone troverà Mo… -