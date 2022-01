Solo Berlusconi può salvarci dal Draghistan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Siamo destinati a morire draghisti o draghisti. Più che altro siamo destinati a morire di noia. Se infatti l’ex governatore salisse al Quirinale, i giochi sarebbero chiusi per un quindicennio. Una volta i cicli politici duravano un ventennio ma oggi in tempi di accelerazione, come scrive il sociologo Hartmut Rosa, si sono ristretti. Vogliamo cioè dire che l’elezione al Quirinale di Draghi segnerà il definitivo, almeno per il momento, trionfo della tecnica sulla politica. La politica si consegna a Draghi Giusta l’analisi filosofica di Marin Heidegger, di Ernst Junger e di Emanuele Severino, la tecnica avrebbe preso il sopravvento da tempo. Ma mentre negli altri paesi essa mantiene una parvenza di autonomia, qui da noi, ancora una volta laboratorio di Europa, stiamo per sperimentare l’annichilimento anche formale della politica. Le forze politiche, votando Draghi, si consegneranno mani e ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Siamo destinati a morire draghisti o draghisti. Più che altro siamo destinati a morire di noia. Se infatti l’ex governatore salisse al Quirinale, i giochi sarebbero chiusi per un quindicennio. Una volta i cicli politici duravano un ventennio ma oggi in tempi di accelerazione, come scrive il sociologo Hartmut Rosa, si sono ristretti. Vogliamo cioè dire che l’elezione al Quirinale di Draghi segnerà il definitivo, almeno per il momento, trionfo della tecnica sulla politica. La politica si consegna a Draghi Giusta l’analisi filosofica di Marin Heidegger, di Ernst Junger e di Emanuele Severino, la tecnica avrebbe preso il sopravvento da tempo. Ma mentre negli altri paesi essa mantiene una parvenza di autonomia, qui da noi, ancora una volta laboratorio di Europa, stiamo per sperimentare l’annichilimento anche formale della politica. Le forze politiche, votando Draghi, si consegneranno mani e ...

