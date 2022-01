Sampdoria-Cagliari, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Sampdoria-Cagliari, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022. E’ una delle poche partite che di sicuro si giocherà: due squadre toccate solo di striscio dalla pandemia in questa fase, ci sono delle assenze ma non insormontabili. Appuntamento a Marassi per un incrocio importante in chiave salvezza. Fischio d’inizio programmato per le ore 12.30 di giovedì 6 gennaio. Sampdoria-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Massimo Donati. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per la ventesima giornata di. E’ una delle poche partite che di sicuro si giocherà: due squadre toccate solo di striscio dalla pandemia in questa fase, ci sono delle assenze ma non insormontabili. Appuntamento a Marassi per un incrocio importante in chiave salvezza. Fischio d’inizioto per le ore 12.30 di giovedì 6 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi e Massimo Donati. SportFace.

