Sampdoria-Cagliari | le formazioni ufficiali | scontro salvezza

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Nonostante qualche partita rinviata – a causa dei contagi del Coronavirus – sembra tutto pronto per la prima sfida della Serie A del 2022. Di seguito ledi, due compagini che hanno bisogno di trovare la vittoria. Uno, per quanto riguarda i posti in classifica, più che i punti. I blucerchiati sono a quota 20, mentre i sardi a quota 10. Gara valevole per la 20esima giornata di campionato e che vedrà sfidarsi due club che, oltre alle tante perplessità, dovranno fare i conti con le numerose assenze. In quindicesima posizione, i ragazzi di Roberto D’Aversa arrivano da due pareggi, anche se nelle ultime cinque hanno registrato una vittoria, due pari e due sconfitte. Club fino ad ora discontinuo e che ha la necessità di trovare la ...

Advertising

Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - sportli26181512 : Sampdoria-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La Serie A frenata dal Covid riparte ne… - BetVictor : ? Sampdoria v Cagliari ? Lazio v Empoli ? Spezia v Hellas Verona ? Sassuolo v Genoa ? AC Milan v AS Roma ? Juventus… - MCalcioNews : Sampdoria-Cagliari: formazioni ufficiali - tcm24com : Formazioni Ufficiali: Sampdori-Cagliari #Sampdoria #Cagliari #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Cagliari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 20ª ...ESAME STADI - Intanto, la giornata di oggi costituirà un esame delicato per i 6 stadi in cui si giocherà regolarmente: Marassi per, Picco per Spezia - Verona, Olimpico per Lazio -...Situazione surreale in Serie A e al fantacalcio a causa dei numerosi calciatori positivi al Covid. Ecco cosa potete fare nella vostra lega.Doveva essere Bologna-Inter ad aprire la 20esima giornata di Serie A, invece, a causa dei troppi contagi i rossoblù hanno chiesto il rinvio del match. Ecco quindi che la primma partita dell'Epifania s ...