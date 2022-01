Salvini e Conte sui due fronti della barricata del nucleare: "Draghi dica con chi sta?" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Salvini e Conte sui due fronti della barricata del nucleare: “Draghi dica con chi sta?”. Uno a favore, l’altro contro: entrambi sollecitano il governo ad una presa di posizione dopo la proposta avanzata da Bruxelles di inserire il nucleare e il gas naturale in una lista di attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. “Nel report di Bank of America sul caro energia (luce e gas) nel 2021-2022, gli italiani sono fra quelli che subiranno la stangata peggiore, quasi 1.000 euro in più a famiglia, con i rincari più alti in Europa nel 2022. Il governo deve intervenire subito e con più miliardi, e occorre subito investire di più ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022)sui duedel: “con chi?”. Uno a favore, l’altro contro: entrambi sollecitano il governo ad una presa di posizione dopo la propoavanzata da Bruxelles di inserire ile il gas naturale in una lidi attività economiche considerate sostenibili dal punto di viambientale. “Nel report di Bank of America sul caro energia (luce e gas) nel 2021-2022, gli italiani sono fra quelli che subiranno langata peggiore, quasi 1.000 euro in più a famiglia, con i rincari più alti in Europa nel 2022. Il governo deve intervenire subito e con più miliardi, e occorre subito investire di più ...

