Ospedali: sospese le visite dei parenti a Seriate, lunedì anche a Bergamo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Troppi ricoveri per Covid: per evitare contagi ulteriori gli Ospedali bergamaschi iniziano a sospendere le visite dei parenti. Sospensioni già avviate, mercoledì 5, nelle strutture dell’azienda sanitaria Bergamo Est, quella che fa capo al Bolognini di Seriate, pronte a partire, lunedì 10 gennaio, anche al Papa Giovanni di Bergamo. Nell’ospedale cittadino continuano a crescere i pazienti per Covid: e hanno toccato quota 106 (rispetto ai 93 di martedì). anche se sono pressoché stabili i ricoverati nel reparto di terapia intensiva. La situazione ha imposto di aumentare di 8 unità i posti letto: venerdì se ne avranno 44 alla Torre 2; 44 già ce ne sono alle malattie infettive. anche per la centrale di Areu, l’Agenzia ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Troppi ricoveri per Covid: per evitare contagi ulteriori glibergamaschi iniziano a sospendere ledei. Sospensioni già avviate, mercoledì 5, nelle strutture dell’azienda sanitariaEst, quella che fa capo al Bolognini di, pronte a partire,10 gennaio,al Papa Giovanni di. Nell’ospedale cittadino continuano a crescere i pazienti per Covid: e hanno toccato quota 106 (rispetto ai 93 di martedì).se sono pressoché stabili i ricoverati nel reparto di terapia intensiva. La situazione ha imposto di aumentare di 8 unità i posti letto: venerdì se ne avranno 44 alla Torre 2; 44 già ce ne sono alle malattie infettive.per la centrale di Areu, l’Agenzia ...

