(Di giovedì 6 gennaio 2022) Mentre i giocatori sono in campo al Dall'Ara per una partita (quella contro il Bologna) che non ci sarà, l'a.d. dell'Inter Beppesi presenta davanti alle telecamere per fare il punto in un ...

Advertising

infoitsport : Inter, Marotta: 'C'è grande confusione, serve una linea guida. Competenza Asl va limitata' - GaianiGiovanni : @Gianni78605577 Ecco alcune delle parole di Marotta: 'C'è una grande confusione, stiamo assistendo a situazioni ano… - FMCROfficial : Marotta vuole togliere il potere alle Asl determinato dalla costituzione italiana, grande Beppe e tutti muti. ?? - kokorinismo : RT @MatteoDovellini: Marotta, ad dell'#Inter: 'C'è una grande confusione, stiamo assistendo a situazioni anomale. Mancano le linee guida tr… - MatteoDovellini : Marotta, ad dell'#Inter: 'C'è una grande confusione, stiamo assistendo a situazioni anomale. Mancano le linee guida… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta grande

Mentre i giocatori sono in campo al Dall'Ara per una partita (quella contro il Bologna) che non ci sarà, l'a.d. dell'Inter Beppesi presenta davanti alle telecamere per fare il punto in un momento particolarmente difficile per l'impennata dei contagi che sta creando problemi anche al mondo del calcio.Oggi c'è uno scenario diconfusione e difficile interpretazione, a causa di prese di ... Queste le dichiarazioni a Sky dell'ad dell'Inter, Beppeal Dall'Ara dove non si giocherà la ...Beppe Marotta, a.d. dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Sky: "L’interesse è tutelare la salute di tutti. Nel Consiglio di Lega è stato affrontato il tema del protocollo, che è stato rivisto. Sic ...Le dichiarazioni di Beppe Marotta nel pre partita di Bologna-Inter: "Redatto nuovo protocollo. Ora terza dose obbligatoria" ...