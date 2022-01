LIVE Berrettini/Sinner-Medvedev/Safiullin 7-5 4-6, Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: il supertiebreak decide chi va in semifinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3. Erroraccio di Sinner con il rovescio d’incontro. Si cambia campo. La tensione è altissima. 3-2 Italia. Berrettini DA URLO A RETE!!! Medvedev ha preso tutto, ma non è bastato!! 2-2. NON PASSA LA RISPOSTA DI Safiullin! Regalo del secondo singolarista russo! 2-1 Russia. LA RISPOSTA DI Sinner CON IL ROVESCIO!!! CONTROMINIBREAK ItaliaAAAAA!!!!! 2-0 Russia. Se ne va il lob alla disperata di Sinner. 1-0 Russia. MA COSA HA PRESO Medvedev!! E’ UN POLPO! HA PRESO UNA VOLEE IMPRENDIBILE! 7.15 Un set in cui la Russia è salita, piazzando 16 vincenti e 5 gratuiti. Sei vincenti in meno e quattro gratuiti ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3. Erroraccio dicon il rovescio d’incontro. Si cambia campo. La tensione è altissima. 3-2DA URLO A RETE!!!ha preso tutto, ma non è bastato!! 2-2. NON PASSA LA RISPOSTA DI! Regalo del secondo singolarista russo! 2-1. LA RISPOSTA DICON IL ROVESCIO!!! CONTROMINIBREAKAAAAA!!!!! 2-0. Se ne va il lob alla disperata di. 1-0. MA COSA HA PRESO!! E’ UN POLPO! HA PRESO UNA VOLEE IMPRENDIBILE! 7.15 Un set in cui laè salita, piazzando 16 vincenti e 5 gratuiti. Sei vincenti in meno e quattro gratuiti ...

