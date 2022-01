Lily Collins racconta della sua luna di miele trascorsa in una casa sull’albero (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non è trascorso poi molto tempo da quando Lily Collins ha sposato Charlie McDowell. Hanno celebrato le nozze in Colorado – al Dunton Hot Springs – ad un anno dal fidanzamento ufficiale e, per l’occasione, l’attrice di Emily in Paris si è affidata alle abili mani di Ralph Lauren, che le ha confezionato un romanticissimo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non è trascorso poi molto tempo da quandoha sposato Charlie McDowell. Hanno celebrato le nozze in Colorado – al Dunton Hot Springs – ad un anno dal fidanzamento ufficiale e, per l’occasione, l’attrice di Emily in Paris si è affidata alle abili mani di Ralph Lauren, che le ha confezionato un romanticissimo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Lily Collins svela le sue disavventure Reali con la Principessa Diana e il Principe Carlo - #Collins #svela… - mommystwrt : RT @mayaam_: te amo lily collins e ashley park te amo - i91Nbd : RT @mayaam_: te amo lily collins e ashley park te amo - nmrpmv : Cobra kai al di sotto di emily in paris è un’eresia… l’unico motivo per cui ha successo è Lily collins ma per il re… - lovelyanimehd : Lily Collins ha passato parte del viaggio di nozze in una casa su un albero - News Mtv Italia -