Lecce, vicino Faragò dal Cagliari: i dettagli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Lecce ha chiuso per l’arrivo di Faragò dal Cagliari: l’esterno rossoblù va in Puglia in prestito, tutti i dettagli Il Lecce punta forte alla promozione. La dimostrazione arriva dal mercato, visto che ha quasi chiuso per l’arrivo di Faragò dal Cagliari. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno rossoblù si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito. Domani potrebbe essere giorno della fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilha chiuso per l’arrivo didal: l’esterno rossoblù va in Puglia in prestito, tutti iIlpunta forte alla promozione. La dimostrazione arriva dal mercato, visto che ha quasi chiuso per l’arrivo didal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno rossoblù si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito. Domani potrebbe essere giorno della fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lecce, Gargiulo prenota un 2022 da sogno: 'Paura di nessuno. E io posso fare di più' Sono sacrifici che dobbiamo fare' SOGNI - Con la maglia del Lecce il centrocampista napoletano spera di oter tagliare il traguardo della Serie A. Ci è andato vicino nella passata stagione, ma alla ...

In Puglia i dati sui ricoverati Covid sono vicini alla prima soglia di allarme I copertinesi che hanno già una convocazione per venerdì e sabato presso la postazione di Lecce (palasport via Caduti di Nassiriya) potranno recarsi presso quella di Copertino (a cura del ...

