La moda del 2022 a metà tra sostenibilità e incertezza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tra meno di una settimana riprende il ciclo di annuale di presentazioni moda. A partire dall’11 gennaio prima a Firenze con il Pitti Immagine Uomo poi a Milano con la Fashion week. Sono queste le manifestazioni dove in Italia tradizionalmente vengono proposte le collezioni maschili, in questo caso per la stagione autunno-inverno 2022-3. Parlare però di presentazioni “tradizionali” è una convenzione che ha ormai poco a che vedere con quel che sta accadendo nel fashion, dove è in atto una forte evoluzione e dove, come in ogni altro settore a dominare è l’incertezza. La prima disdetta è arrivata da Giorgio Armani. La variante Delta aveva fermato la sfilata nel gennaio dello scorso anno, Omicron gli ha consigliato di rinunciare a quella di questo 2022. A seguire, la disdetta di Brunello Cucinelli, sino a ieri uno degli ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tra meno di una settimana riprende il ciclo di annuale di presentazioni. A partire dall’11 gennaio prima a Firenze con il Pitti Immagine Uomo poi a Milano con la Fashion week. Sono queste le manifestazioni dove in Italia tradizionalmente vengono proposte le collezioni maschili, in questo caso per la stagione autunno-inverno-3. Parlare però di presentazioni “tradizionali” è una convenzione che ha ormai poco a che vedere con quel che sta accadendo nel fashion, dove è in atto una forte evoluzione e dove, come in ogni altro settore a dominare è l’. La prima disdetta è arrivata da Giorgio Armani. La variante Delta aveva fermato la sfilata nel gennaio dello scorso anno, Omicron gli ha consigliato di rinunciare a quella di questo. A seguire, la disdetta di Brunello Cucinelli, sino a ieri uno degli ...

Advertising

Corriere : Diana Del Bufalo si scusa per le frasi contro il vaccino: «Non ho competenze per parlarne» - Agenzia_Ansa : Giorgio Armani annuncia la cancellazione delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani uomo e della sfilata Alta M… - pelopippo : Mio padre e mia madre mi hanno insegnato che nella notte tra 5 e 6 gennaio arrivano i Re Magi.Ed il 6 gennaio il pr… - arabellara : RT @vitalbaa: Sempre della serie: 4 DL in 21gg.. Quanto fatto stasera non si sarebbe potuto fare il 24/12, data del penultimo DL? E cosa c… - Di_Luca_Abramo : @AbramoDiLuca Come riporta Gazzetta, la Juve è a caccia di un attaccante ed è tornata di moda una vecchia candidatu… -