"Gianni Morandi, ti devi ritirare". Lo incrocerà a Sanremo, ma prima lo demolisce: un grosso guaio per Amadeus (Di giovedì 6 gennaio 2022) Guerra tra giganti. Da una parte Donatella Rettore, dall'altra Gianni Morandi. Entrambi pronti a tornare a Sanremo. La Rettore manca da 28 anni e su quel palco tanti adrenalinico si presenterà con il brano ‘Chimica'. Ora, però, rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera ed attacca il collega Gianni Morandi - che ha rischiato l'esclusione dal Festival dopo aver diffuso per sbaglio un frammento del brano. La Rai, però, ha fatto un passo indietro parlando di “errore tecnico”: nessuna squalifica per Morandi. Ma la Rettore vorrebbe la squalifica. “Non tutti sanno che io leggo Shakespeare e Platone, anzi, Platone è la vera strada che ho sempre seguito. Per esempio mi ha insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni. Se io faccio un post su Facebook o Instagram ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Guerra tra giganti. Da una parte Donatella Rettore, dall'altra. Entrambi pronti a tornare a. La Rettore manca da 28 anni e su quel palco tanti adrenalinico si presenterà con il brano ‘Chimica'. Ora, però, rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera ed attacca il collega- che ha rischiato l'esclusione dal Festival dopo aver diffuso per sbaglio un frammento del brano. La Rai, però, ha fatto un passo indietro parlando di “errore tecnico”: nessuna squalifica per. Ma la Rettore vorrebbe la squalifica. “Non tutti sanno che io leggo Shakespeare e Platone, anzi, Platone è la vera strada che ho sempre seguito. Per esempio mi ha insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni. Se io faccio un post su Facebook o Instagram ...

