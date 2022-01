Fiorentina, Pradè: “Serve un regolamento chiaro per tutti” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “La Fiorentina è una società che rispetta fortemente le regole per cui ci atteniamo a quello che ci verrà detto dalla Lega. Non giochiamo perché l’Udinese ha un focolaio in casa. La salute sicuramente è la prima cosa però quello che speriamo è che ci sia un regolamento o un documento che metta le cose in chiaro per tutti. Oggi il consiglio di Lega è uscito con un comunicato importante ed adesso vedremo come sarà il futuro”. Chiede chiarezza Daniele Pradè, intervistato da Sky nel prepartita di quella che avrebbe dovuto essere Fiorentina-Udinese, rinviata per la mole di contagi tra i friulani. Il ds dei Viola ha poi parlato di mercato, con i colpi Ikoné e Piatek già definiti: “Noi dovevamo completare due reparti perché abbiamo un allenatore che chiede molto agli esterni offensivi e ne ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Laè una società che rispetta fortemente le regole per cui ci atteniamo a quello che ci verrà detto dalla Lega. Non giochiamo perché l’Udinese ha un focolaio in casa. La salute sicuramente è la prima cosa però quello che speriamo è che ci sia uno un documento che metta le cose inper. Oggi il consiglio di Lega è uscito con un comunicato importante ed adesso vedremo come sarà il futuro”. Chiede chiarezza Daniele, intervistato da Sky nel prepartita di quella che avrebbe dovuto essere-Udinese, rinviata per la mole di contagi tra i friulani. Il ds dei Viola ha poi parlato di mercato, con i colpi Ikoné e Piatek già definiti: “Noi dovevamo completare due reparti perché abbiamo un allenatore che chiede molto agli esterni offensivi e ne ...

Advertising

infoitsport : Graziani: “Da due anni che ripetevo a Pradè di prendere Piatek! La Fiorentina fa sul serio” - MatteoDovellini : Italiano sul nuovo acquisto, #Piatek: “È un giocatore che ci può servire per forzare la gara e magari mettere il do… - sportface2016 : #Fiorentina, Pradè: 'Serve un regolamento chiaro per tutti' - junews24com : Vlahovic Juve, Pradè sibillino: «Preferisco non dire nulla» - - FiorentinaUno : Pradè: 'La Fiorentina è una società che rispetta le regole, ci atteniamo a quello che dice la Lega' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Pradè: 'La Fiorentina rispetta le regole, ma servono linee guida chiare e precise. Su Vlahovic e il mercato..' Il ds viola, Daniele Pradè , commenta la vicenda a Sky Sport : 'La Fiorentina è una società che rispetta fortemente le regole, ci atteniamo a quello che dice la Lega. Stasera non giochiamo perché l'...

Fiorentina, Pradè: "Covid? Deve uscire un regolamento comune. Vlahovic? Non parlo" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Ds Pradè della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky e ha detto la sua sulla situazione Covid Daniele Pradè ha parlato i microfoni di Sky Sport. Le parole del Ds della Fiorentina: COVID - "Noi ...

Il ds viola, Daniele, commenta la vicenda a Sky Sport : 'Laè una società che rispetta fortemente le regole, ci atteniamo a quello che dice la Lega. Stasera non giochiamo perché l'...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Dsdellaha parlato ai microfoni di Sky e ha detto la sua sulla situazione Covid Danieleha parlato i microfoni di Sky Sport. Le parole del Ds della: COVID - "Noi ...