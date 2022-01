Dramma a caccia, diciannovenne cade e si spara all'addome, è in codice rosso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Montecatini Val di Cecina (Pisa), 6 gennaio 2022 - Momenti di paura durante una battuta di caccia in provincia di Pisa. Un diciannovenne si è ferito nel pomeriggio di Befana in un incidente dcon il ... Leggi su lanazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Montecatini Val di Cecina (Pisa), 6 gennaio 2022 - Momenti di paura durante una battuta diin provincia di Pisa. Unsi è ferito nel pomeriggio di Befana in un incidente dcon il ...

Advertising

Lucia05149332 : RT @4nemesi: Giusto per non dimenticare che questo dramma continua... #lineanotte ?? - sca_loredana : RT @4nemesi: Giusto per non dimenticare che questo dramma continua... #lineanotte ?? - dariosci1 : RT @4nemesi: Giusto per non dimenticare che questo dramma continua... #lineanotte ?? - 4nemesi : Giusto per non dimenticare che questo dramma continua... #lineanotte ?? - FilippoOrsi9 : @telemacom0 @AuroraLittleSun Verrà un tempo dove staremo sullo stesso livello. Quindi non ne farei un dramma molto… -