Covid e Università, torna la possibilità di esami e laurea a distanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con l’aumetare dei contagi Covid, dovuti alla variante Omicron, torna la possibilità di esami e laurea a distanza. Il ministero dell’Università e della Ricerca, in vista della ripresa delle attività, ha inviato a tutti gli atenei una nota in merito allo svolgimento delle prossime prove, sedute di laurea ed esami di profitto. In particolare, pur rimanendo valida la disposizione del decreto legge del 6 agosto 2021 per la quale “le attività didattiche e curriculari delle Università sono svolte prioritariamente in presenza”, tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro epidemiologico, il ministero ha previsto che, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con l’aumetare dei contagi, dovuti alla variante Omicron,ladi. Il ministero dell’e della Ricerca, in vista della ripresa delle attività, ha inviato a tutti gli atenei una nota in merito allo svolgimento delle prossime prove, sedute dieddi profitto. In particolare, pur rimanendo valida la disposizione del decreto legge del 6 agosto 2021 per la quale “le attività didattiche e curriculari dellesono svolte prioritariamente in presenza”, tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro epidemiologico, il ministero ha previsto che, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, le ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Dl Covid, obbligo vaccinale per tutto il personale dell'università #Covid - buonasadipesca : Se prendo il Covid in università perché mi hanno costretto a dare l'esame in presenza posso denunciarli si o si? - mentalistlifes : RT @Sara32181623: La sessione inizia tra pochi giorni e ancora siamo nel caos totale. Oggi si ricordano dell'Università. Grazie Governo ??… - folucar : RT @orizzontescuola: Covid, le Università potranno organizzare esami e sedute di laurea a distanza. Nota Ministero - salutedomani : Covid, esami e laurea online per le Universita' italiane -