Biglietti Atalanta-Torino | modalità di rimborso e riutilizzo dei ticket

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Con il “non svolgimento” di, molti tifosi sono rimasti con le mani in mano, anzi, con un biglietto inutilizzato. In attesa della decisione sul match, come verrà gestita la situazione dei, la situazione attuale Attualmente non ci sono informazioni sulla questione, ma la societàha messo una postilla nell’ultimo comunicato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: (VIDEO) Il rigore di Luis Muriel visto dagli spalti dell’Allianz Stadium Cosa ne pensano i tifosi sul mercato dell’? Ecco le valutazioni sui social Gomez sull’addio all’: “Gasperini mi ha aggredito. La società non ...

...gruppo squadra che non potrà così raggiungere Bergamo per la disputa della partita con l', ... Verranno successivamente rese note le modalità di riutilizzo/rimborso dei'. Non visualizzi ...L'ha deciso di non aprire i cancelli dello stadio per la gara (che non si disputerà) contro il Torino: "Verranno successivamente rese note le modalità di riutilizzo/rimborso dei". ...Verranno successivamente rese note le modalità di riutilizzo/rimborso dei biglietti.' In programma ci sarebbe stata Atalanta-Torino, ma i granata sono stati fermati dall'ASL Locale. L'Atalanta ha deci ...Covid, dopo i casi di positività l’autorità sanitaria ha messo in quarantena per 5 giorni tutta la squadra e lo staff del Toro: salta la sfida del 6 gennaio a Bergamo. L’Atalanta: «I cancelli del Gewi ...