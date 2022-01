And Just Like That fa fuori Chris Noth anche dalla scena girata a Parigi, di Mr. Big non restano neanche le ceneri (Di giovedì 6 gennaio 2022) È evidente che la produzione di And Just Like That non voglia più avere nulla a che fare con Chris Noth né col personaggio di Mr. Big, dopo le accuse piombate addosso all’attore da parte di diverse donne che lo hanno dipinto come un molestatore seriale e un predatore sessuale. Attenzione Spoiler! Pare che And Just Like That avesse un’altra scena con Mr. Big prevista per il finale della stagione, nel decimo episodio che HBO Max rilascerà il 3 febbraio: in effetti Sarah Jessica Parker e Chris Noth erano stati paparazzati a Parigi, sul ponte Pont des Arts, lo scorso autunno, durante le riprese del revival di Sex and The City. In molti, in quell’occasione, avevano ipotizzato che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) È evidente che la produzione di Andnon voglia più avere nulla a che fare conné col personaggio di Mr. Big, dopo le accuse piombate addosso all’attore da parte di diverse donne che lo hanno dipinto come un molestatore seriale e un predatore sessuale. Attenzione Spoiler! Pare che Andavesse un’altracon Mr. Big prevista per il finale della stagione, nel decimo episodio che HBO Max rilascerà il 3 febbraio: in effetti Sarah Jessica Parker eerano stati paparazzati a, sul ponte Pont des Arts, lo scorso autunno, durante le riprese del revival di Sex and The City. In molti, in quell’occasione, avevano ipotizzato che ...

