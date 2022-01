"Voglio farli inc....": Macron dichiara guerra ai no vax (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dura presa di posizione del presidente francese in un'intervista a Le Parisien. E si scatena lo scontro politico tra chi sostiene la linea del pass e chi chiede a Macron di non dividere il Paese Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dura presa di posizione del presidente francese in un'intervista a Le Parisien. E si scatena lo scontro politico tra chi sostiene la linea del pass e chi chiede a Macron di non dividere il Paese

RaiNews : I non vaccinati occupano l'85% delle terapie intensive, ha detto Macron. 'Quasi tutte le persone, oltre il 90%, han… - HodajahL : Emmanuel Macron ha denunciato i 5 milioni di francesi non vaccinati come 'non cittadini' e giura: 'Voglio davvero f… - emotva : aggiungo inoltre che i miei secondi buchi alle orecchie dovrò farli chiudere molto probabilmente voglio piangere - Supernova_Italy : Macron ha perso la testa. - LuigiF97101292 : RT @Covidioti: #Macron dichiara che 'vuole davvero far arrabbiare i non vaccinati'. E così continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è l… -