"Tre ministri in strada con quella faccia?". Giletti, cosa non torna sul Cdm: il sospetto su Draghi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roberto Speranza, Renato Brunetta e Patrizio Bianchi si sono presentati in strada per parlare con i giornalisti del nuovo decreto anti-Covid partorito dal Consiglio dei ministri. Gli uomini del governo sono apparsi piuttosto provati, segno che la discussione è stata dura e che l'unanimità finale è soltanto di facciata, per quanto Brunetta si sia innervosito e abbia smentito le tensioni in Cdm, che però sono state confermate da più fonti. A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, si è parlato molto di quanto accaduto in Cdm. “Vedo tre ministri così - ha dichiarato Massimo Giletti - con la faccia sciupata e tesa che dicono che si è votato all'unanimità… Secondo me è stato commesso un grave errore di comunicazione, mi aspettavo che Mario ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roberto Speranza, Renato Brunetta e Patrizio Bianchi si sono presentati inper parlare con i giornalisti del nuovo decreto anti-Covid partorito dal Consiglio dei. Gli uomini del governo sono apparsi piuttosto provati, segno che la discussione è stata dura e che l'unanimità finale è soltanto dita, per quanto Brunetta si sia innervosito e abbia smentito le tensioni in Cdm, che però sono state confermate da più fonti. A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, si è parlato molto di quanto accaduto in Cdm. “Vedo trecosì - ha dichiarato Massimo- con lasciupata e tesa che dicono che si è votato all'unanimità… Secondo me è stato commesso un grave errore di comunicazione, mi aspettavo che Mario ...

