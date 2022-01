Rientro scuola e Super green pass, oggi cabina regia e Cdm (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giornata fitta per il governo alle prese con l’aumento dei contagi covid e la corsa della variante Omicron. A Palazzo Chigi è prevista una cabina di regia tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione delle forze di maggioranza per chiudere il dl con le nuove misure anti-Covid, dunque il confronto con le Regioni e, a seguire, il Consiglio dei ministri, non ancora convocato ma previsto nel pomeriggio. Sul tavolo dell’esecutivo ci sono il Super green pass al lavoro, il Rientro a scuola dal 10 gennaio dopo le festività natalizie, smart working. E poi l’estensione dell’obbligo vaccinale contro il Covid. Viste le frizioni che agitano la maggioranza, è possibile che la certificazione verde rafforzata obbligatoria per i lavoratori non arrivi in Cdm. La partita però è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giornata fitta per il governo alle prese con l’aumento dei contagi covid e la corsa della variante Omicron. A Palazzo Chigi è prevista unaditra il presidente del Consiglio e i capidelegazione delle forze di maggioranza per chiudere il dl con le nuove misure anti-Covid, dunque il confronto con le Regioni e, a seguire, il Consiglio dei ministri, non ancora convocato ma previsto nel pomeriggio. Sul tavolo dell’esecutivo ci sono ilal lavoro, ildal 10 gennaio dopo le festività natalizie, smart working. E poi l’estensione dell’obbligo vaccinale contro il Covid. Viste le frizioni che agitano la maggioranza, è possibile che la certificazione verde rafforzata obbligatoria per i lavoratori non arrivi in Cdm. La partita però è ...

