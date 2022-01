Oms | Omicron dà sintomi più lievi | ma servono altri studi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Vediamo che da diversiemerge chesi diffonde nella zona alta del corpo. E, differentemente dalle altre varianti, non nei polmoni quindi non provocando polmoniti gravi. Può essere letta come una buona notizia, maulteriori", così il direttore Incidenti dell'Oms, Abdi Mahamud, che ha spiegato chesta causandopiùrispetto alle precedenti varianti. In alcune aree del mondo, il binomio tra aumento dei casi e alta mortalità di sta disgiungendo, con un incremento delle infezioni a livelli record ma una bassa mortalità, ha sottolineato.

