Inflazione | Federdistribuzione | ‘serve strategia comune per tutelare famiglie’

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) – I dati diffusi da Istat relativi ai prezzi al consumo di dicembre rilevano, anche nell’ultimo mese dell’anno, una crescita sostenuta per il tasso di. L’indice generale registra un rialzo del +3,9% con i beni energetici, a +29,1% su base tendenziale che proseguono la loro corsa. Variazione verso l’alto anche per il ‘carrello della spesa’ che segna una crescita su base annua del +2,4%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione Federdistribuzione

La Sicilia

... Direttore Relazioni con la Filiera e Ufficio Studi di- . Per quanto riguarda l'.../ Le avvisaglie di grandi cambiamenti dietro la fiammata dei prezzi Ma questa non è ..."Al contempo le Istituzioni stanno affrontando la sfida dell', il cui andamento al rialzo,...7% nel 2019, come da stima dell'Osservatorioin collaborazione con PwC) ...Direttore Relazioni con la Filiera e Ufficio Studi di Federdistribuzione - ottenendo, come importante risultato, il contenimento del livello del “carrello della spesa” che si conferma al di sotto del ...direttore Relazioni con la filiera e ufficio studi di Federdistribuzione. "Occorre sottolineare che l’inflazione che stiamo registrando è generata da aumenti diffusi dei costi delle materie prime a ...