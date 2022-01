Covid: Speranza, ‘due terzi in terapie intensive no vax, norme per ridurre ospedalizzazione’ (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Un Consiglio dei ministri importante che ha approvato all’unanimità norme rilevanti e che crediamo ci possano aiutare nelle prossime settimane a contrastare il virus. La cosa più importante è l’estensione dell’obbligo vaccinale a tutti i cittadini che hanno sopra i 50 anni: sul posto di lavoro verranno controllati con il super green pass. Il concetto per noi fondamentale è che due terzi dei ricoveri nelle terapie intensive è per non vaccinati e in area medica il 50%” di no vax, “il peso sulle ospedalizzazioni è nell’ambito dei non vaccinati, quindi le scelte che stiamo facendo è restringere il più possibile l’area dei non vaccinati, perché è quella che pesa significativamente sui nostri ospedali. Dobbiamo lavorare per ridurre al massimo le ospedalizzazioni, quello che stiamo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Un Consiglio dei ministri importante che ha approvato all’unanimitàrilevanti e che crediamo ci possano aiutare nelle prossime settimane a contrastare il virus. La cosa più importante è l’estensione dell’obbligo vaccinale a tutti i cittadini che hanno sopra i 50 anni: sul posto di lavoro verranno controllati con il super green pass. Il concetto per noi fondamentale è che duedei ricoveri nelleè per non vaccinati e in area medica il 50%” di no vax, “il peso sulle ospedalizzazioni è nell’ambito dei non vaccinati, quindi le scelte che stiamo facendo è restringere il più possibile l’area dei non vaccinati, perché è quella che pesa significativamente sui nostri ospedali. Dobbiamo lavorare peral massimo le ospedalizzazioni, quello che stiamo ...

