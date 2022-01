Come funzionerà il repost che TikTok sta pensando di introdurre (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Che TikTok abbia studiato a lungo l’ottimizzazione del suo feed dei video consigliati – i famosi “Per Te” – non è affatto un mistero. La piattaforma, infatti, riesce a targettizzare in maniera particolarmente precisa i gusti degli utenti, proponendo loro contenuti più confacenti alle proprie abitudini di visualizzazione. Tra qualche tempo, questa targettizzazione degli utenti potrà essere ulteriormente rafforzata a partire dalla nuova funzionalità che TikTok sta pensando di introdurre: quella del repost di TikTok, appunto. Vale a dire, la condivisione di un video da parte di un altro utente, un po’ Come avviene già con Facebook o con Twitter. LEGGI ANCHE > TikTok blinda i minori: funzioni preimpostate su “privato” e stop a notifiche dopo una certa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Cheabbia studiato a lungo l’ottimizzazione del suo feed dei video consigliati – i famosi “Per Te” – non è affatto un mistero. La piattaforma, infatti, riesce a targettizzare in maniera particolarmente precisa i gusti degli utenti, proponendo loro contenuti più confacenti alle proprie abitudini di visualizzazione. Tra qualche tempo, questa targettizzazione degli utenti potrà essere ulteriormente rafforzata a partire dalla nuova funzionalità chestadi: quella deldi, appunto. Vale a dire, la condivisione di un video da parte di un altro utente, un po’avviene già con Facebook o con Twitter. LEGGI ANCHE >blinda i minori: funzioni preimpostate su “privato” e stop a notifiche dopo una certa ...

