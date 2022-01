Clamorosa decisione di Maria De Filippi: Gianni Sperti è fuori dal programma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gianni Sperti ha scritto un duro sfogo sui social per rendere pubblico il suo stato di sofferenza, questo post ha molto preoccupato i suoi fan che hanno cercato di capirne il motivo e di incoraggiarlo a non perdere del tutto la calma. Gianni è uno dei volti principali del dating show della Mediaset 'Uomini e Donne' il programma da anni nella sua fascia oraria e non rivali, riuscendo ad ottenere moltissimi ascoltatori. La padrona di casa, Maria De Filippi gestisce le accanite liti tra dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori, opinionisti e pubblico di prim'ordine. Ma interviene solo quando è assolutamente necessario, o annuncia persone che hanno bisogno di andare al centro dello studio. Gianni Sperti e Tina Cipollari partecipano come opinionisti con ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha scritto un duro sfogo sui social per rendere pubblico il suo stato di sofferenza, questo post ha molto preoccupato i suoi fan che hanno cercato di capirne il motivo e di incoraggiarlo a non perdere del tutto la calma.è uno dei volti principali del dating show della Mediaset 'Uomini e Donne' ilda anni nella sua fascia oraria e non rivali, riuscendo ad ottenere moltissimi ascoltatori. La padrona di casa,Degestisce le accanite liti tra dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori, opinionisti e pubblico di prim'ordine. Ma interviene solo quando è assolutamente necessario, o annuncia persone che hanno bisogno di andare al centro dello studio.e Tina Cipollari partecipano come opinionisti con ...

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa decisione Covid, il sindaco di Torri del Benaco non riapre le scuole elementari: in classe il 17 gennaio A Torri, da lunedì 10 gennaio, non riaprirà la scuola elementare e, anzi, l'intero paese, finirà in una sorta di lockdown fino al 15 gennaio. È questa la clamorosa decisione del sindaco, Stefano Nicotra, assunta stamattinacon una apposita ordinanza "contingibile e urgente", emanata "a causa della gravità della situazione Covid e della quantità di ...

Napoli, Elmas negativo. A Torino solo 4 calciatori di movimento in panchina Per il trasferimento immediato in MLS la richiesta è di 10 milioni di euro , ma per Insigne , a prescindere da una possibile, clamorosa, esclusione a monte per decisione in seguito alla rottura, ...

Anticipazioni Una Vita: la clamorosa decisione di Felipe CheDonna.it Juventus-Napoli: ecco la decisione dell'Asl Juventus-Napoli: la decisione dell'Asl “Al momento non ci sono i presupposti per il rinvio di Juve-Napoli. Molti contagiati non sono entrati in contatto con il gruppo squadra. V ...

Cambia tutto al GF Vip: clamoroso colpo di scena, cosa accadrà nei prossimi giorni Cambia tutto al GF Vip: clamoroso colpo di scena, cosa accadrà nei prossimi giorni; la notizia inaspettata sul reality show di Canale 5.

