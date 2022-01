Buone notizie per Spalletti: un giocatore è rientrato a Napoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In una situazione surreale fatta di tantissimi giocatori positivi al Covid-19, il Napoli prepara il big match di domani sera contro la Juventus. Se la partita non sarà rinviata, saranno meno di 15 i giocatori della prima squadra che partiranno in direzione Torino. Ma, anche in questa situazione cupa, c’è una buona notizia. Elmas Covid-19 Tra i vari giocatori che hanno contratto il Covid-19 durante queste feste natalizie, c’è anche Elif Elmas. Il centrocampista azzurro è risultato positivo in Macedonia lo scorso 30 dicembre e ha svolto il periodo di isolamento nel suo paese. Però, oggi il macedone ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, localizzandosi a Napoli. Si deduce che il tampone effettuato in Macedonia sia risultato negativo: a questo punto, Elmas potrebbe essere disponibile per la gara di domani sera. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In una situazione surreale fatta di tantissimi giocatori positivi al Covid-19, ilprepara il big match di domani sera contro la Juventus. Se la partita non sarà rinviata, saranno meno di 15 i giocatori della prima squadra che partiranno in direzione Torino. Ma, anche in questa situazione cupa, c’è una buona notizia. Elmas Covid-19 Tra i vari giocatori che hanno contratto il Covid-19 durante queste feste natalizie, c’è anche Elif Elmas. Il centrocampista azzurro è risultato positivo in Macedonia lo scorso 30 dicembre e ha svolto il periodo di isolamento nel suo paese. Però, oggi il macedone ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, localizzandosi a. Si deduce che il tampone effettuato in Macedonia sia risultato negativo: a questo punto, Elmas potrebbe essere disponibile per la gara di domani sera.

